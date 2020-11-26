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26 ноября 06:31
автор: Виктор Шарафудинов

Марко Николич: У «Локомотива» есть шанс играть в Европе весной. Нужно заслужить это на поле

Московский клуб занимает третье место в группе A за два тура до конца группового этапа Лиги чемпионов.

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал ничейный результат в матче против мадридского «Атлетико».

Встреча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов в Мадриде завершилась со счетом 0:0.

«Еще одна ничья, – цитирует пресс-конференцию Николича официальный сайт «Локомотив». – 0:0 здесь и 1:1 в Москве. Как я говорил перед матчем, не могу быть доволен одним очком, хотелось три. Но, глядя на то, что происходило на поле, не могу злиться из-за ничьи. Хочу поздравить свою команду. Было много дисциплины, много бега. У нас три очка и еще два тура в Лиге чемпионов. Посмотрим, на каком месте мы окажемся.

Мы играли с «Атлетико», который три дня назад победил «Барселону». Это хорошая качественная команда. До этого «Атлетико» четыре раза обыграл «Локомотив». Против них очень сложно. Они играют с энергией и дисциплиной, в команде много качественных футболистов. Я доволен, как «Локомотив» справился со всем этим. Что касается настроя, я уже говорил, что главное – дисциплина и концентрация. Не нужно путать это с желанием. Когда наша команда играет дисциплинированно и не пропускает, результат всегда хороший. Сейчас нужно играть в такой футбол. После сборов все может поменяться, но сейчас рецепт именно такой.

У нас три очка и еще две игры в Лиге чемпионов. Есть шанс играть в Европе весной. Но это лишь шанс. Нужно заслужить это на поле. Последние шесть-семь месяцев – самый сложный график. Никогда раньше такого не было. Это просто факт. Сегодня мы в Мадриде. Завтра летим пять часов в Москву, через день летим в Грозный, затем обратно. Через два дня «Зальцбург», затем «Рубин». Но я не такой тренер, который будет плакать. Да, это нелегко. Но мы будем справляться. Дело не только в физподготовке, но и в психологии. Невозможно быть на сто процентов готовым каждые два дня. Это трудно, но мы стараемся. Попробуем закончить групповой этап на хорошем уровне и хорошо провести последние туры в чемпионате.

За счет чего удалось отодвинуть игру от своих ворот? Я особенно ничего не менял, это сделали игроки на поле. Футбол – живая игра, играют две команды. «Атлетико» начал жестко, первые 10-14 минут было нелегко, но мы понимали, что так будет. Потом становилось все легче, мы играли все увереннее. Так бывает в футболе. Я рад, что мы перетерпели эти 10-14 минут и успокоили игру».

В группе A «Бавария» гарантировала себе первое место, набрав 12 очков. У «Атлетико» – пять, у «Локомотива» – три, а у «Зальцбурга» – одно.

1 декабря «Локомотив» примет в Москве «Зальцбург», а 9 декабря встретится в Мюнхене с «Баварией».

источник: ФК «Локомотив»
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