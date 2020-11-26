Николич прокомментировал критику братьев Миранчуков со стороны Черчесова

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич на пресс-конференции после матча Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико» ответил на вопрос о том, что он думает по поводу критических высказываний главного тренера сборной России Станислава Черчесова об Алексее и Антоне Миранчуках.

«Критика – это нормально в футболе, – цитирует Николича официальный сайт «Локомотива». – Главный тренер сборной – опытный специалист, который добился успехов в России. Я уважаю своих коллег и занимаюсь своей командой. У каждого тренера возникают проблемы и вопросы».

Алексей Миранчук в сентябре перешел в из «Локомотива» в «Аталанту», но пока выходит в новой команде лишь на замену, забив два мяча в трех играх.

Антон Миранчук в 19 матчах за московский клуб в нынешнем сезоне забил пять голов и сделал пять результативных передач.