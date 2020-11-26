Даниил Куликов: «Локомотив» ехал в Мадрид за победой

Полузащитник «Локомотива» Даниил Куликов прокомментировал ничейный результат в выездном матче Лиги чемпионов против «Атлетико».

«Ничья с привкусом победы? Не могу так сказать, – цитирует слова Куликова пресс-служба московского клуба. – Мы ехали сюда за победой. У нас была задача не давать, чтобы они делали передачи через середину поля, играли через фланги. Думаю, это получилось. Мы готовимся к каждому сопернику, в том числе и к «Атлетико». Нам удалось предотвратить опасность на стандартах у своих ворот. Старались чаще двигать мяч с фланга на фланг. Думаю, у нас это получалось в каких-то моментах».

В группе A «Бавария» гарантировала себе первое место, набрав 12 очков. У «Атлетико» – пять, у «Локомотива» – три, а у «Зальцбурга» – одно.

1 декабря «Локомотив» примет в Москве «Зальцбург», а 9 декабря встретится в Мюнхене с «Баварией».