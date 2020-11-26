Диего Симеоне: «Атлетико» не хватало свежести

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал ничейный результат в домашнем матче Лиги чемпионов против московского «Локомотива» (0:0).

«Мы заинтересованы в том, чтобы добиться успеха в Лиге чемпионов, но испытываем трудности в групповом турнире, – цитирует Симеоне AS. – В двух играх против «Локомотива» мы создали достаточно голевых шансов для того, чтобы добиться побед, но дважды сыграли вничью.

Сегодня нам не хватало свежести, хотя мы начали старательно и в первые 20 минут были возможности для того, чтобы повести в счете. Их вратарь отлично поработал, а в решающие минуты встречи соперник хорошо перекрыл свободное пространство, и у нас уже не было явных шансов забить. Когда же все-таки поразили их ворота, к сожалению, забили из офсайда.

Тем не менее, у нас есть возможность выйти в плей-офф, и тот факт, что «Бавария» уже гарантировала себе проход, нам на руку. Нужно продолжать работать и добиться своей цели».

В группе A «Бавария» гарантировала себе первое место, набрав 12 очков. У «Атлетико» – пять, у «Локомотива» – три, а у «Зальцбурга» – одно.