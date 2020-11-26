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26 ноября 07:30
автор: Виктор Шарафудинов

Диего Симеоне: Марадона всегда будет с нами

Нынешний главный тренер «Атлетико» в начале 90-х играл вместе со своим тезкой за «Севилью» и сборную Аргентины.

Бывший полузащитник аргентинской национальной команды и главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поделился своими эмоциями от новости о смерти Диего Марадоны.

«Это очень трудный момент, – цитирует слова Симеоне AS. – Когда мне позвонили по телефону и сказали, что Диего ушел из жизни, первая моя мысль была «Диего не может умереть».

Нас покинул легендарный человек. Аргентинец, который боролся со всей страстью. У него были и достоинства, и недостатки, но он всегда шел вперед. Когда мне было десять лет, я влюбился в футбол, глядя на его игру, а спустя годы он великолепно принял меня в «Севилье», когда я начинал играть в Испании.

Узнав печальную новость, я подумал еще: «Этого не может быть. Он всегда выкарабкивается». В этой раз не получилось… Однако Диего всегда будет с нами. Он легенда. Особенно для нас аргентинцев. Сейчас я чувствую печаль и опустошенность. Самые искренние соболезнования его близким: крепко вас обнимаю».

В первой половине 90-х Симеоне и Марадона играли вместе за «Севилью» и национальную сборную Аргентины.

Диего Марадона ушел из жизни вчера 25 ноября в возрасте 60 лет в результате сердечного приступа.

источник: AS
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