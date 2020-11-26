Сауль Ньигес: Голкипер «Локомотива» был очень хорош

Полузащитник «Атлетико» Сауль Ньигес прокомментировал ничейный результат в домашнем матче против московского «Локомотива».

Матч четвертого тура Лиги чемпионов завершился вничью 0:0.

«Мы знали, насколько важно взять три очка в этой игре, – цитирует слова Ньигеса AS. – Мы хорошо начали и могли забивать, но голкипер «Локомотива» был очень хорош. Потом они все отошли назад, и стало очень трудно играть.

Что касается ситуации в группе, все зависит только от нас самих. Нужно выигрывать два оставшихся матча».

Ворота «Локомотива» в Мадриде защищал Гилерме.