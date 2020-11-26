Джан Пьеро Гасперини: Просто потрясающе обыграть «Ливерпуль» на «Энфилде»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал победу в выездном матче против чемпиона Англии «Ливерпуля».

Команда из Бергамо в четвертом туре Лиге чемпионов выиграла на «Энфилде» со счетом 2:0.

«Когда я работал в «Дженоа», там все время говорили о том, как они обыграли «Ливерпуль» на «Энфилде» в 1992 году, – цитирует Гасперини официальный сайт УЕФА. – И вот сегодня я сумел сделать это с «Аталантой».

Выиграть здесь у такой команды – это потрясающе, и, конечно, это существенно улучшило наши шансы на выход из группы.

Мы провели прекрасную игру, сыграли в свой футбол. Дома мы уступили 0:5, но сегодня действовали гораздо лучше. Хорошо контролировали мяч и выглядели надежно на протяжении всего матча».