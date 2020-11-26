Юрген Клопп: Необходимо признать, что «Ливерпуль» заслужил поражение от «Аталанты»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал поражение 0:2 в домашнем матче четвертого тура Лиги чемпионов против «Аталанты».

«Нам необходимо признать, что мы заслужили это поражение, – цитирует Клоппа официальный сайт УЕФА. – Для нас не проблема говорить об этом. Мы не показали всех своих возможностей, но нам нужно взять себя в руки и качественно выступить на следующей неделе.

Сегодняшняя игра не удалась. Обе команды создали немного моментов, пока соперник не забил свои голы. Обычно после первого тайма ситуацию удается выровнять, но для некоторых футболистов, не игравших какое-то время, сегодня интенсивность была слишком высокой».

Несмотря на поражение «Ливерпуль» с девятью очками продолжает лидировать в группе A. У «Аякса» и «Аталанты» – по семь, а у «Мидтилланда» – ни одного.

1 декабря «Ливерпуль» примет «Аякс», а 9 декабря сыграет в гостях с «Мидтилландом».