Зинедин Зидан: «Реал» показал лучшую версию себя. Мы заслужили победу над «Интером»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал выездную победу 2:0 в матче четвертого тура Лиги чемпионов против «Интера».

«Мы провели великолепный матч, – цитирует Зидана AS. – От начала и до конца играли решительно и серьезно. Эти три очка очень важны для нас.

Сегодня мы показали лучшую версию себя. Я очень доволен своими футболистами. Победа абсолютно заслуженная, ведь мы до конца держали игру под контролем».

В группе B лидирует менхенгладбахская «Боруссия», набрав восемь очков. У «Реала» – семь, у «Шахтера» – четыре, а у «Интера» – два.

1 декабря в Киеве состоится матч «Шахтер» – «Реал», а «Боруссия» примет «Интер».