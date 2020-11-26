Антонио Конте: Мы увидели разницу между «Интером» и «Реалом», но это не должно удручать

Главный тренер «Интера» Антонио Конте прокомментировал домашнее поражение со счетом 0:2 от мадридского «Реала» в Лиге чемпионов.

«Всегда трудно играть против таких больших клубов, а после того, как мы остались вдесятером после пропущенного мяча, выбраться из такой ситуации было уже невозможно, – заявил Конте в интервью Sky Sport Italia. – Я думаю, что мы увидели разницу между «Реалом» и нами, однако это не должно удручать. Мы увидели тот путь, по которому нужно идти. Необходимо оставаться голодными и скромными, усердно трудиться и осознавать, где мы находимся, не отвлекаясь на чужие голоса. Нужно идти вперед и всесторонне развиваться».

На седьмой минуте «Интер» пропустил первый мяч, когда Эден Азар реализовал пенальти. На 33-й миланцы остались вдесятером из-за второго предупреждения Артуро Видаль, а на 59-й второй гол «Реала» забил Родриго.

После четырех туров команда Конте занимает последнее место в группе B, набрав лишь два очка. У лидера менхенгладбахской «Боруссии» – восемь, у «Реала» – семь, а у «Шахтера» – четыре.

1 декабря «Интер» сыграет в Германии с «Боруссией», а 9 декабря примет «Шахтер».