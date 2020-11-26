Виллаш-Боаш предложил ФИФА вывести из обращения десятый номер в память о Марадоне

Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш предложил Международной федерации футбольных ассоциаций вывести из обращения десятый номер в память о Диего Марадоне.

«Новости о Марадоне – это тяжелый удар, – цитирует слова Виллаша-Боаша Goal.com – Я бы хотел, чтобы ФИФА вывела из обращения футболки с игровым номером «10» во всех турнирах, для всех команд. Это была бы лучшая почесть, которую мы могли бы оказать. Уход Марадоны — невероятная потеря для всего мирового футбола».

Чемпион мира 1986 года Марадона скончался от сердечного приступа в Буэнос-Айресе вчера 25 ноября в возрасте 60 лет.