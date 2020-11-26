Илья Геркус: Я ошибался в своей оценке Марко Николича

Илья Геркус прокомментировал результат матча Лиги чемпионов «Атлетико» – «Локомотив», заявив, что он ошибался в оценке главного тренера железнодорожников Марко Николича.

Вчера московский клуб добился в Мадриде ничьи 0:0.

«Вчера после матча «Атлетико» – «Локомотив» я написал «Николич научился парковать электричку», – отметил Геркус в своем телеграм-канале. – Многие восприняли это как иронию. Вовсе нет. Я написал это с искренним уважением. Respect.

Я ошибался в своей оценке Марко Николича. Он смог вытащить две ничьи с «Атлетико», выстроив почти идеальную оборону. Тот самый автобус (или электричку, мне так больше нравится). Очень эффективно. Очень дисциплинировано.

Сдвоенные края: Камано и Игнатьев на самых флангах, Рыбус и Живоглядов ближе к центральным. Линия защитников довольно высоко поднимается в начале атак «Атлетико» и дисциплинированно, не ломая строй, отходит назад, но не вжимается. Строенный центр: Миранчук слева от Крыховяка, Куликов справа. Держат центр, не дают прицельно бить издали, постоянно перехватывают, подставляются под фолы и угрожают контрактаками. Впереди Зе Луиш мешает перепасовываться центральным защитникам и всячески напрягает. 6-3-1. В итоге пробиться через центр невозможно, с флангов навесы снимают высокие Чорлука и Мурило (отличную игру выдал, кстати) прострелы не находят адресатов.