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26 ноября 09:40
автор: Виктор Шарафудинов

Илья Геркус: Я ошибался в своей оценке Марко Николича

Бывший президент «Локомотива» высоко оценил качество оборонительной игры железнодорожников в выездном матче против «Атлетико».

Илья Геркус прокомментировал результат матча Лиги чемпионов «Атлетико» – «Локомотив», заявив, что он ошибался в оценке главного тренера железнодорожников Марко Николича.

Вчера московский клуб добился в Мадриде ничьи 0:0.

«Вчера после матча «Атлетико» – «Локомотив» я написал «Николич научился парковать электричку», – отметил Геркус в своем телеграм-канале. – Многие восприняли это как иронию. Вовсе нет. Я написал это с искренним уважением. Respect.

Я ошибался в своей оценке Марко Николича. Он смог вытащить две ничьи с «Атлетико», выстроив почти идеальную оборону. Тот самый автобус (или электричку, мне так больше нравится). Очень эффективно. Очень дисциплинировано.

Сдвоенные края: Камано и Игнатьев на самых флангах, Рыбус и Живоглядов ближе к центральным. Линия защитников довольно высоко поднимается в начале атак «Атлетико» и дисциплинированно, не ломая строй, отходит назад, но не вжимается. Строенный центр: Миранчук слева от Крыховяка, Куликов справа. Держат центр, не дают прицельно бить издали, постоянно перехватывают, подставляются под фолы и угрожают контрактаками. Впереди Зе Луиш мешает перепасовываться центральным защитникам и всячески напрягает. 6-3-1. В итоге пробиться через центр невозможно, с флангов навесы снимают высокие Чорлука и Мурило (отличную игру выдал, кстати) прострелы не находят адресатов.

Конечно, моменты «Атлетико» создавал, десятки моментов, но до ударов в створ дошли единицы. Блистательный Гиля спокойно вытащил все что летело в створ.

В общем, Николич смог то, что не смог Семак в игре с «Боруссией», не смог «Локо» предыдущей формации, а нынешний «Краснодар» с их дисциплиной может даже не пытаться.

Лучший оборонительный футбол в России. Well done!»

За два тура до конца группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» занимает третье место в группе A, на два очка отставая от «Атлетико».

1 декабря железнодорожники примут в Москве «Зальцбург», а 9 декабря сыграют в Мюнхене с «Баварией», которая уже гарантировала себе первое место.

источник: Телеграм-канал «Геркус FM»
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