Церемонию прощания с Марадоной в Буэнос-Айресе посетит один миллион человек

Церемонию прощания с Диего Марадоной в президентском дворце в столице Аргентины Буэнос-Айресе посетит около одного миллиона человек.

Как сообщает «РИА Новости» люди начали собираться в центре города еще ночью. Они не выстраиваются в очереди, а просто поют песни в честь своего кумира и запускают фейерверки. Среди пришедших много болельщиков клуба «Бока Хуниорс», за который в 80-е и 90-е выступал Марадона.

«По поводу церемонии прощания с Диего Армандо Марадоной администрация президента сообщает, что двери откроются для граждан в 6 утра (т.е. в 12:00 по московскому времени)», – говорится в сообщении пресс-службы главы государства Альберто Фернандесе. По просьбе семьи траурное мероприятие продлится до 16 часов (22:00 мск).

Прийти попрощаться с чемпионом мира 1986 года смогут все желающие.

Бывший капитан и главный тренер сборной Аргентины ушел из жизни вчера 25 ноября в возрасте 60 лет. В стране объявлен трехдневный траур.