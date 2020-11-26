Шевченко отказался комментировать решение УЕФА по поводу матча Швейцария – Украина

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко решил не комментировать решение УЕФА о техническом поражении сине-желтых в несостоявшимся матче шестого тура Лиги наций против сборной Швейцарии.

Meta-ratings.com.ua процитировал заявление, которое Шевченко опубликовал в твиттере:

«Не буду комментировать решение УЕФА. Хочу поблагодарить тренерский состав, медперсонал, Украинскую ассоциацию футбола, всех футболистов нашей команды и болельщиков за профессионализм и единство с командой. Мы не несем ответственности за результат».

Напомним, что поединок между Швейцарией и Украиной не состоялся 17 ноября в связи с запретами врачей кантона Люцерн из-за многочисленных случаев заражения коронавирусом в украинской команде.

Из-за технического поражения сборная Украины заняла последнее место в своей группе, где также выступали Испании и Германия, и вылетела из дивизиона A в дивизион B.