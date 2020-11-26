Луиш Каштру: «Боруссия» нанесла шесть ударов по воротам «Шахтера» и забила четыре мяча

Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру считает, что его команда не уступала по качеству игры в выездной встрече Лиги чемпионов против менхенгладбахской «Боруссии», несмотря на поражение со счетом 0:4.

Комментарий Каштру процитировал Meta-ratings.com.ua, ссылаясь на эфир телеканала «Футбол 1».

«В первом матче, без всяких сомнений, «Боруссия» была лучше нас и заслужила разницу в 6 мячей, – заявил португальский тренер украинского чемпиона. – В первом матче мы не существовали на поле, но я не буду повторяться и анализировать предыдущую встречу.

В этом матче было по-другому. Да, были определенные хрупкости с нашей стороны, особенно при стандартных положениях. Но в этом матче нам удалось владение мячом в 53%, больше угловых, больше на 37 атак, чем у «Боруссии». По опасным атакам было 38-38. Здесь более сбалансированная игра.

Соперник оформил шесть ударов по нашим воротам, забил с них четыре мяча. Нам не хватило завершения атак. Но отражает ли разница в четыре мяча эту игру – нет. Разница в шесть голов в первом матче – справедлива, сегодня в четыре – нет.