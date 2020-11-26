Андрей Лях: Давайте не будем включать Черданцева, который защищает «Зенит»

Хавбек московского «Торпедо» Андрей Лях высказался о расписании первенства ФНЛ.

«Давайте не будем включать Черданцева, который защищает «Зенит», говоря тоже про плотный календарь, – цитирует Ляха пресс-служба «Торпедо». – Сегодня утром прочитал, что Криштиану Роналду сыграл восемь матчей за 24 дня. Восемь матчей! И он показывает фантастический уровень.

Многое же в голове, надо правильные вещи закладывать. У нас многие ребята по 90 минут играют каждый матч и делают это довольно ровно».

Во время трансляции матча «Лацио» – «Зенит» комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев несколько раз говорил о большом количестве перелетов, которые приходится совершать футболистам петербургского клуба.

«Зенит» уступил в Риме 1:3 и за два тура до конца группового этапа Лиги чемпионов потерял шансы на попадание в 1/8 финала.