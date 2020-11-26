Сборная России опустилась на 39-е место в рейтинге ФИФА, потеряв пять позиций

Международная федерация футбольных ассоциаций на своем сайте опубликовала свежий рейтинг для мужских национальных команд.
Сборная России в рейтинге ФИФА по сравнению с октябрем опустилась с 34-го на 39-е место.
В первой шестерке ничего не изменилось. Бельгия, Франция, Бразилия, Англия, Португалия и Испания сохранили свои позиции. В тоже время в первую десятку поднялись Мексика и Италия, вытеснив Хорватию и Колумбию.
Рейтинг ФИФА на 26 ноября 2020 года
1. (1) Бельгия (1780 очков)
2. (2) Франция (1755)
3. (3) Бразилия (1743)
4. (4) Англия (1670)
5. (5) Португалия (1662)
6. (6) Испания (1645)
7. (8) Аргентина (1642)
8. (7) Уругвай (1639)
9. (11) Мексика (1632)
10. (12) Италия (1625)
11. (9) Хорватия (1617)
12. (13) Дания (1614)
13. (14) Германия (1610)
14. (15) Нидерланды (1609)
15. (10) Колумбия (1601)
16. (16) Швейцария (1585)
17. (17) Чили (1567)
18. (20) Уэльс (1562)
19. (18) Польша (1559)
20. (21) Сенегал (1558)
…39 (34). Россия (1441).
Следующая версия рейтинга будет опубликована 10 декабря.
Напомним, что сборная России в ноябре провела три выездных матча. Сначала команда Черчесова сыграла вничью с Молдавией в товарищеской встрече (0:0), а затем в Лиге наций уступила Турции (2:3) и Сербии (0:5).