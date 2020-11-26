Артем Дзюба: Обсудили с Черчесовым нашу текущую ситуацию – он меня пожурил по-отечески

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал о том, что между ним и главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым состоялся разговор по поводу невызова игрока в расположение национальной команды на ноябрьские матчи.

Напомним, что тренерский штаб сборной России принял решение не вызывать 32-летнего форварда из-за скандала с интимным видео, которое было опубликовано в сети.

– Созвонились со Станиславом Саламовичем, обсудили нашу ситуацию и последние игры сборной. Он меня, вдобавок ко всему, еще и пожурил по-отечески. Да, сейчас непростой период, непростой сезон для всех, многих ребят не было в той же Сербии. Но есть время каждому подумать, исправить ситуацию. Вспомните, как мы готовились к ЧМ-2018 и что было потом, – цитирует Дзюбу RT.

В отсутствии нападающего сборная России сыграла вничью в контрольном матче с Молдавией (0:0), а также потерпела два поражения в рамках Лиги наций от Турции (2:3) и Сербии (0:5).