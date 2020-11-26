«Милан» хочет подписать Васкеса

Фланговый полузащитник «Реала» Лукас Васкес входит в сферу интересов «Милана».

Как сообщает Calcio Mercato, итальянский клуб рассчитывает приобрести 29-летнего испанца ближайшим летом в статусе свободного агента.

Отметим, что 30 июня 2021 года у игрока истекает контракт с мадридцами, и пока руководство «сливочных» не торопится с подписанием нового соглашения с хавбеком.

«Россонери» считают, что подписание испанца, способного сыграть как в обороне, так и в атаке, станет отличным усилением правого фланга команды.

Васкес выступает за «Реал» с лета 2015 года. В нынешнем сезоне на его счету девять матчей, в которых он отдал два ассиста. За сборную Испании он провел девять встреч.