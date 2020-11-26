Черчесов продолжит руководить сборной России до конца Евро-2020

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов останется на своем посту до конца чемпионата Европы-2020, сообщает «Чемпионат», ссылаясь на свои источники в РФС.

– Вопрос об отставке не стоит. Результаты не могут оставлять приятного впечатления, но в РФС пока есть полное доверие к Черчесову и его штабу. Резких движений не будет, и Черчесов останется до окончания чемпионата Европы, – сказал один из собеседников спортивного портала.

Напомним, что сборная России под руководством 57-летнего специалиста набрала восемь очков в нынешнем розыгрыше Лиги наций, расположившись на втором месте в турнирной таблице своей группы. В последнем туре турнира команда уступила лидерство Венгрии, которая следующий сезон проведет в Лиге А.

Что касается чемпионата Европы-2020, то соревнования пройдут с 11 июня по 11 июня 2021 года.