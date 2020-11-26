РФС: Мы намерены тихо решить непонимания, возникшие у Черчесова с ЦСКА и «Спартаком»

Российский футбольный союз планирует разрешить конфликт между главным тренером национальной команды Станиславом Черчесовым и «Спартаком» с ЦСКА.
Отметим, что в своем недавнем интервью телеканалу «Матч ТВ» 57-летний специалист резко высказался на тему двух форвардов московских клубов – Александра Соболева и Федора Чалова.
– В РФС намерены тихо решить непонимания, которые возникли у Черчесова и клубов, – сообщил «Чемпионату» свой источник в РФС.
Ранее пресс-служба ЦСКА опубликовала заявление, в котором армейцы подвергли критике слова наставника сборной России в телеэфире о Чалове.
Что касается «Спартака», то владелец красно-белых Леонид Федун обвинил медицинский штаб национальной команды в том, что Соболев вернулся в московскую команду с травмой колена, из-за которой форвард пришлось сделать операцию. Таким образом, нападающий вернется в общий группу лишь через несколько месяцев.