Газизов может покинуть «Спартак» этой зимой

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов может уйти из московского клуба в ближайшее время.

Как сообщает «РБ-Спорт», с приходом Дмитрия Попова на пост спортивного директора красно-белых 52-летний специалист получит меньше влияния на трансферную политику клуба и комплектование состава. По этой причине он задумался о том, чтобы продолжить свою карьеру в другом коллективе.

Отмечается, что окончательно решение об уходе руководителя может быть принято во время зимнее паузы РПЛ.

При Газизове в «Спартак» пришли правый защитник Виктор Мозес, арендованный у «Челси», полузащитник Остон Урунов и нападающий Александр Кокорин.

После 15 туров подопечные Доменико Тедеско занимают третье место в турнирной таблиц, набрав 29 очков.