Валерий Баринов: По игре в нынешнем сезоне ЛЧ «Локомотив» напоминает если не автобус, то грузовичок

Актер и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов прокомментировал ничейный результат московской команды в гостевой встрече Лиги чемпионов с «Атлетико» (0:0) в рамках четвертого тура группового этапа турнира.

– Конечно, команда заслуживает уважения за то, как они провели свой матч в Мадриде. Потрясающе сыграл Гильерме, превосходный матч провел Игнатьев. Но тот «Локомотив», который не мог выйти из группы, играл интереснее. Да, они проиграли, но игра была от них интересней. Сейчас если не автобус, то мы видим грузовичок. Счастья надо искать в атаке, что нам уже терять? – цитирует Баринова Sport24.

Напомним, что после четырех туров подопечные Марко Николича набрали три очка, сыграв вничью с «Зальцбургом» (2:2), и дважды разойдясь миром с «Атлетико» (1:1, 0:0). Также в нынешнем розыгрыше турнире они потерпели домашнее поражение от «Баварии» (1:2).

В данный момент, москвичи занимают третье место в турнирной таблице группы А.