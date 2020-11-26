Чидера Эджуке: В РПЛ команды часто «паркуют автобус», слишком много думая о защите своих ворот

Фланговый нападающий ЦСКА Чидера Эджуке поделился мнением об уровне Российской Премьер-лиги.

– В России футбол более силовой, команды действуют в основном от обороны, «паркуют автобус». У игроков атаки нет такого пространства для креатива, голов тоже меньше. Соперники очень часто думают много, даже слишком много о защите своих ворот. Только о ней, ни о чем больше, их цель – не пропустить! Конечно, нападающим в таких условиях проявить себя нелегко, – цитирует Эджуке клубная пресс-служба армейцев.

22-летний Эджуке перешел в ЦСКА из «Херенвена» в августе этого года за 11,5 миллионов евро, подписав четырехлетний контракт. В нынешнем сезоне на его счету 13 матчей, в которых он забил два гола.

После 15 туров РПЛ подопечные Виктора Гончаренко лидируют в турнирной таблице, набрав 32 очка.