Николай Наумов: «Зенит» проиграл «Лацио», еще не выходя на поле

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением об уровне «Зенита» для игры в Лиге чемпионов.

- Меня как петербуржца и болельщика очень расстроил матч «Зенита» с «Лацио». Тут дело даже не в результате, а дело в какой-то абсолютной безнадеге. Мне казалось, забей «Зенит» еще, то «Лацио» не составило бы проблем снова создать отрыв. По-моему, «Зенит» проиграл, еще не выходя на поле, - приводит слова Наумова «РИА Новости».

Напомним, что в группе F после четырех туров лидирует дортмундская «Боруссия» с девятью очками. У «Лацио» – восемь, у «Брюгге» – четыре, а у «Зенита» – одно.