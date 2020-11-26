«Ливерпуль» может подписать Гарая

Бывший защитник «Зенита» и «Бенфики» Эсекьель Гарай может продолжить свою карьеру в Англии.

Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо, услуги 34-летнего аргентинца были предложены «Ливерпулю». Отмечается, что в связи с тяжелыми травмами ведущих игроков мерсисайдцев в защите – Джо Гомеса и Вирджила ван Дейка – английская команды может изучить вариант с приглашением опытного футболиста этой зимой.

Ранее заинтересованность в услугах игрока проявила «Барселона», испытывающая проблемы в обороне после того, как надолго из строя выбыл Жерар Пике.

Напомним, с 2014 по 2016 год Гарай выступал за «Зенит», выиграв с питерским клубом чемпионат России. Из Санкт-Петербурга аргентинец перебрался в «Валенсию», за которую играл до июля 2020 года.

В настоящий момент футболист является свободным агентом.