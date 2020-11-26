В «Ахмате» отреагировали на решение ЭСК РФС по поводу пенальти в ворота «Зенита»

«Некоторые считают, что пенальти не было. Но синяк у Ильина и на пятый день не сошел», - говорится в сообщении грозненского клуба в твиттере.

Ранее в четверг было опубликовано заключение экспертно-судейской комиссии РФС по поводу работы арбитра Сергея Карасева на матче 15-го тура чемпионата России «Ахмат» – «Зенит», согласно которому судья ошибочно назначил 11-метровый удар в ворота «Зенита» на 53-й минуте матча, а решение ЭСК мотивировано тем, что инициатором контакта двух игроков стал футболист «Ахмата».