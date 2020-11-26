«Ливерпуль» проявляет интерес к 18-летнему форварду «Ренна» Доку

Фланговый нападающий «Ренна» Жереми Доку входит в сферу интересов «Ливерпуля».

По информации Goal, скауты английской команды активно следят за прогрессом 18-летнего бельгийца. Отмечается, что «мерсисайдцы» могут оформить сделку в следующем году.

Доку выступает за «Ренн» с 5 октября этого года, подписав пятилетний контракт. На его счету девять проведенных игр, в которых он не отличился результативными действиями.

Ранее футболист защищал цвета «Андерлехта», в составе которого он забил шесть голов и отдал семь ассистов в 37 встречах. За сборную Бельгии форвард отличился одним голом в пяти матчах.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 20 миллионов евро.