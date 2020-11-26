Даниил Шамкин: Раньше шефство над молодыми брал Иванович – теперь его место заняли Дзюба и Ракицкий

Нападающий «Зенита» Даниил Шамкин рассказал о том, кто из опытных игроков команды оказывает наибольшее влияние на молодых футболистов сине-бело-голубых.

– Раньше шефство над молодыми брал Иванович. Сейчас это Дзюба и Ракицкий. С ними приятно тренироваться – люди опытные и талантливые. Они всегда подсказывают, всегда разряжают обстановку, даже когда ты выходишь на замену и нервничаешь. За это я им очень благодарен, – сказал Шамкин в интервью пресс-службе «Зенита».

18-летний Шамкин является воспитанником академии петербургского клуба. В нынешнем сезоне он провел за взрослую команду лишь один матч, выйдя на замену в игре четвертого тура Лиги чемпионов с «Лацио» (1:3).