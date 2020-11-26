Матч Лиги чемпионов «Брюгге» - «Зенит» пройдет без зрителей

«В связи с чрезвычайно сложной эпидемиологической обстановкой в Бельгии местными властями принято решение о проведении всех футбольных матчей без зрителей. Гостевая квота не выделяется, болельщики сине-бело-голубых на арену допущены не будут», - говорится в сообщении пресс-службы «Зенита».

Напомним, что в группе F после четырех туров лидирует дортмундская «Боруссия», набравшая девять очков». На второй строчке расположился «Лацио» (восемь очков), третье место занимает «Брюгге» (4), четвертое - «Зенит» (1).