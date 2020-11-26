Шамиль Лахиялов: Черчесов не просто оскорбил молодых ребят из сборной, а унизил их на всю страну

Экс-форвард «Анжи» Шамиль Лахиялов считает, что Российскому футбольному союзу необходимо применить штрафные санкции по отношению к главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову после сказанного 57-летним специалистом в недавнем интервью телеканалу «Матч ТВ».

– Моему возмущению не было предела. Черчесову надо уже забыть тот багаж, который оставался после домашнего чемпионата мира, и опуститься с небес на землю, с уважением относиться к журналистам и к болельщикам.

На мой взгляд, РФС должен извиниться перед многочисленной армией болельщиков и наказать Черчесова материально. Сам-то он вряд ли извинится, хотя он не просто оскорбил молодых ребят из сборной, а унизил их на всю страну, – цитирует Лахиялова «Евро-футбол.ру».

Ранее сообщалось, что РФС планирует оставить Черчесова у руля сборной России как минимум до чемпионата Европы 2021 года. После турнира будет принято решение по поводу дальнейшей работы наставника в национальной команде.

Напомним, что сборная России набрала восемь очков в нынешнем розыгрыше Лиги наций, расположившись на втором месте в турнирной таблице своей группы. В последнем туре турнира команда уступила лидерство Венгрии, которая следующий сезон проведет в Лиге А.