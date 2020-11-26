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26 ноября 22:49

«Милан» сыграл вничью с «Лиллем», «Селтик» крупно проиграл «Спарте»

Шотландский клуб потерпел третье поражение в текущем розыгрыше европейского турнира.

Футболисты «Милана» сыграли вничью «Лилль» в выездном матче четвертого тура Лиги Европы.

Встреча прошла на стадионе «Пьер-Моруа» и завершилась со счетом 1:1. В составе итальянской команды отличился Самуэль Кастильехо (46-я минута), у французского клуба отличился Жонатан Бамба (65).

В параллельном матче группы H шотландский «Селтик» в гостях проиграл чешской «Спарте» с о счетом 1:4.

В следующем туре «Милан» на своем поле сыграет против «Селтика», а «Лилль» дома примет «Спарту».

Лига Европы
Группа H
5-й тур

«Лилль» - «Милан» - 1:1 (0:0)
Голы: Бамба, 65. – Кастильехо, 46.

«Спарта» - «Селтик» - 4:1 (2:1)
Голы: Ганцко, 26. Юлиш, 38. Юлиш, 80. Плавшич, 90+4. – Эдуард, 15.

Турнирное положение:

  1. «Лилль» - 8
  2. «Милан» - 7
  3. «Спарта» - 6
  4. «Селтик» - 1

источник: «Советский спорт»
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