«Милан» сыграл вничью с «Лиллем», «Селтик» крупно проиграл «Спарте»

Футболисты «Милана» сыграли вничью «Лилль» в выездном матче четвертого тура Лиги Европы.
Встреча прошла на стадионе «Пьер-Моруа» и завершилась со счетом 1:1. В составе итальянской команды отличился Самуэль Кастильехо (46-я минута), у французского клуба отличился Жонатан Бамба (65).
В параллельном матче группы H шотландский «Селтик» в гостях проиграл чешской «Спарте» с о счетом 1:4.
В следующем туре «Милан» на своем поле сыграет против «Селтика», а «Лилль» дома примет «Спарту».
Лига Европы
Группа H
5-й тур