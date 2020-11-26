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26 ноября 22:51

«Лестер» сыграл вничью с «Брагой», «Заря» разгромила АЕК

Английский клуб потерял первые очки в текущем розыгрыше европейского турнира.

Футболисты «Лестера» не смог переиграть «Брагу» в выездном матче четвертого тура Лиги Европы.

Встреча прошла на стадионе «Мунисипал-ди-Брага» и завершилась со счетом 3:3. В составе английского клуба голами отметились Харви Барнс (9-я минута), Люк Томас (78) и Джейми Варди (90+5), у португальской команды отличились Али Эль-Мусрати (4), Паулинью (24) и Франсержио (90).

В параллельном матче группы G греческий АЕК на своем поле крупно проиграл украинской «Заре» со счетом 0:3. Отметим, что на 48-й минуте встречи с поля был удален полузащитник афинского клуба Евгений Шахов.

В следующем туре «Брага» на выезде сыграет с АЕКом, а «Лестер» в гостях встретится с «Зарей».

Лига Европы
Группа G
5-й тур

«Брага» - «Лестер» - 3:3 (2:1)
Голы: Эль-Мусрати, 4. Паулинью, 24. Франсержио, 90. – Барнс, 9. Томас, 78. Варди, 90+5.

АЕК – «Заря» - 0:3 (0:0)
Голы: Громов, 61. Кабаев, 75. Юрченко, 86 (пен).

Турнирное положение:

  1. «Лестер» - 10
  2. «Брага» - 7
  3. АЕК – 3
  4. «Заря» - 3

источник: «Советский спорт»
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