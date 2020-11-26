«Лестер» сыграл вничью с «Брагой», «Заря» разгромила АЕК

Футболисты «Лестера» не смог переиграть «Брагу» в выездном матче четвертого тура Лиги Европы.

Встреча прошла на стадионе «Мунисипал-ди-Брага» и завершилась со счетом 3:3. В составе английского клуба голами отметились Харви Барнс (9-я минута), Люк Томас (78) и Джейми Варди (90+5), у португальской команды отличились Али Эль-Мусрати (4), Паулинью (24) и Франсержио (90).

В параллельном матче группы G греческий АЕК на своем поле крупно проиграл украинской «Заре» со счетом 0:3. Отметим, что на 48-й минуте встречи с поля был удален полузащитник афинского клуба Евгений Шахов.

В следующем туре «Брага» на выезде сыграет с АЕКом, а «Лестер» в гостях встретится с «Зарей».

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