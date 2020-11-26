СМИ: Марадона завещал забальзамировать свое тело и выставить напоказ

Бывший игрок и тренер сборной Аргентины Диего Марадона хотел, чтобы после смерти его тело забальзамировали.

Как сообщает Infobae, за полтора месяца до своей смерти Марадона пришел к нотариусу и подписал свое пожелание: «Я, Диего Марадона, находясь в здравом уме и твердой памяти, желаю выразить свою волю: хочу, чтобы в день моей смерти мое тело забальзамировали и выставили напоказ».

Как отмечает издание, последнее слово все равно остается за семьей: команда, которая отвечала за карьеру Марадоны до его смерти, передаст документ его детям, которые будут принимать окончательное решение.