Валерий Масалитин: Соперники меняются, а футбол ЦСКА остается прежним

Бывший нападающий ЦСКА поделился впечатлениями от игры армейцев в матче против «Фейенорда» (0:0).

- Однозначно, что игра вызвала разочарование. Матч напомнил тот, что был с загребским «Динамо». Преимущество было, масса моментов, но подвела реализация. Ничего не меняется. Команды соперника только меняются, а футбол ЦСКА остается прежним, - приводит слова Масалитина «РИА Новости».

Добавим, что после четырех туров ЦСКА набрал три очка и остался на четвертом месте в таблице. «Фейеноорд» с пятью очками поднялся на вторую строчку. В следующем матче армейцы на своем поле примут «Вольфсберг», а клуб из Нидерландов дома сыграет с загребским «Динамо».