«Наполи» переиграл «Риеку», «Алкмар» сыграл вничью с «Реал Сосьедадом»

Немного одежды, много крови и еще больше денег. Как зарабатывает Арианни Селесте

А ведь казалось бы: всего-навсего выноси табличку с номером раунда и покачивай бедрами в такт ходьбе. Да, и главное, чтобы одежды при этом на тебе было не так много. Но это норм, работа такая.