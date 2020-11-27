«Наполи» переиграл «Риеку», «Алкмар» сыграл вничью с «Реал Сосьедадом»

Футболисты «Наполи» одержали победу над «Риекой» в домашнем матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы со счетом 2:0.
В составе неаполитанской команды голом отметился Ирвин Лосано (75-я минута), еще один мяч в собственные ворота отправил защитник хорватского клуба Армандо Анастазио (41).
В параллельном матче в группе F нидерландский «АЗ Алкмар» сыграл дома вничью с испанским «Реал Сосьедадом» (0:0)
Лига Европы
Группа А
4-й тур
«Наполи» - «Риека» - 2:0 (1:0)
Голы: Анастазио, 41 (автогол). Лосано, 75.