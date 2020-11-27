«Рома» взяла верх над «ЧФР Клуж» и вышла в плей-офф Лиги Европы

Футболисты «Ромы» одержали победу «ЧФР Клуж» в гостевом матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы со счетом 2:0.
В составе итальянской команды голом отметился Жордан Верету (67-я минута), еще один мяч в собственные ворота срезал нападающий румынского клуба Габриэл Дебелюх (49).
В параллельном матче группы А швейцарский «Янг Бойз» в гостях с минимальным счетом переиграл болгарский ЦСКА (1:0).
Лига Европы
Группа А
4-й тур
«ЧФР Клуж» - «Рома» - 0:2 (0:0)
Голы: Дебелюх, 49 (автогол), Верету, 67 (пен).