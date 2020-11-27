«Тоттенхэм» разгромил «Лудогорец», Антверпен» переиграл ЛАСКом

Футболисты «Тоттенхэма» одержали победу над «Лудогорцем» в домашнем матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы со счетом 4:0.

В составе английского клуба дублем отметился Винисиус Мораис (16-я и 34-я минуты), еще по голу на счету Гарри Уинкса (63) и Лукаса Моуры (73).

В параллельном матче бельгийский «Антверпен» на выезде переиграл австрийский ЛАСК со счетом 2:0.

В следующем матче «Тоттенхэм» на выезде сыграет с ЛАСКом, а «Лудогорец» в гостях встретится с «Антверпеном».

Лига Европы

Группа J

4-й тур