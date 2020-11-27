«Рейнджерс» не смог переиграть «Бенфику», «Стандард» вырвал победу у «Леха»

Футболисты «Рейнджерс» не смогли обыграть «Бенфику» в домашнем матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы.

Встреча прошла в Глазго и завершилась со счетом 2:2. В составе шотландской команды голами отметились Скотт Эрфилд (7-я минута) и Кемар Руф (69), у португальского клуба отличился Пицци (81), еще один мяч в собственные ворота отправил защитник «Рейнджерс» Джеймс Тавернье (78).

В параллельном матче группы D бельгийский «Стандард» в компенсированное время вырвал победу у польского «Леха» (2:1).

В следующем туре «Рейнджерс» в гостях сыграет против «Стандарда», а «Бенфика» на своем поле примет «Лех».

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Группа D

4-й тур