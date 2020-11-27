«ПСВ» обыграл ПАОК, «Гранада» оказалась сильнее «Омонии»

Футболисты «ПСВ» переиграли ПАОК в домашнем матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы со счетом 3:2.
В составе греческой команды голами отметились Фернанду Варела (4-я минута) и Христос Дзолис (13), у нидерландского клуба отличились Коди Гакпо (20), Чуквунонсо Мадуэке (50) и Дониелл Мален (53).
В параллельном матче группы Е испанская «Гранада» на своем поле обыграла кипрскую «Омонию» со счетом 2:1.
В следующем туре «ПСВ» в гостях сыграет против «Гранады», а ПАОК на выезде встретится с «Омонией».
Лига Европы
Группа Е
4-й тур