РФС хочет ввести урок футбола в школьную программу

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев прокомментировал решения касательно стратегии развития школьного и студенческого футбола, принятые на заседании.

- В рамках проекта «Футбол в школе» мы хотим добавить в расписание третий урок физкультуры, который будет полностью посвящен футболу. Это сложная и амбициозная задача, так как в масштабах нашей страны этого не удалось сделать еще ни одной федерации, но я уверен, что совместными усилиями Российского футбольного союза, Министерства спорта и Министерства просвещения удастся ее воплотить.

Подстратегия развития студенческого футбола предполагает унификацию и формирование единой системы студенческих массовых турниров, а также существенное увеличение количества студентов, регулярно занимающихся футболом. Сегодня мы собрали ряд небольших замечаний, которые будут учтены, и, надеюсь, на ближайшем Исполкоме РФС обе программы будут утверждены, - цитирует Алаева официальный сайт РФС.