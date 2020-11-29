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Гол Кокорина с пенальти помог «Спартаку» обыграть «Ротор» и догнать ЦСКА с «Зенитом»
29 ноября 20:57
автор: Виктор Шарафудинов

Гол Кокорина с пенальти помог «Спартаку» обыграть «Ротор» и догнать ЦСКА с «Зенитом»

У «Зенита», ЦСКА и команды Доменко Тедеско по 32 очка.

В 16-м туре чемпионата России «Спартак» в Москве обыграл «Ротор» со счетом 2:0.

На 15-й минуте Александр Кокорин реализовал пенальти, который сам же и заработал. Нападающего ударил локтем в штрафной Зурико Давиташвили.

На третьей добавленной минуте (90+3) Самюэль Жиго забил второй гол красно-белых ударом головой после углового Зелимхана Бакаева. Французского защитника «Спартака» признали лучшим игроком матча.

По итогам 16 туров таблицу возглавляют «Зенит», ЦСКА и «Спартак», набрав по 32 очка. По дополнительным показателям команда Сергея Семака занимает первое место, армейцы идут на втором, а спартаковцы – на третьем.

«Ротор» занимает последнюю 16-ю строчку таблицы, имея восемь очков.

5 декабря состоятся матчи «Спартак» – «Тамбов» и «Краснодар» – «Ротор».

Чемпионат России

16-й тур

«Спартак» (Москва) – «Ротор» (Волгоград) – 2:0 (1:0)
Голы: Кокорин, 15, с пенальти. Жиго, 90+3.

«Спартак»: Максименко, Жиго, Джикия, Маслов, Мозес, Зобнин, Крал, Умяров (Ещенко, 63), Кокорин (Бакаев, 69), Э.Понсе, Ларссон (Кутепов, 88).

«Ротор»: Чондрич, Степанов, Кверквелия, Гогуа, Алейник, Макаров, Давиташвили (Кипиани, 79), Песегов (Саплинов, 85), Фламарион (Серченков, 85), Муллин (Микелтадзе, 75), А.Понсе.

Предупреждения: Ларссон, 60, Ещенко, 86, Зобнин, 90+2 – Давиташвили, 12.

источник: «Советский спорт»
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