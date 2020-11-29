Гол Кокорина с пенальти помог «Спартаку» обыграть «Ротор» и догнать ЦСКА с «Зенитом»

В 16-м туре чемпионата России «Спартак» в Москве обыграл «Ротор» со счетом 2:0.

На 15-й минуте Александр Кокорин реализовал пенальти, который сам же и заработал. Нападающего ударил локтем в штрафной Зурико Давиташвили.

На третьей добавленной минуте (90+3) Самюэль Жиго забил второй гол красно-белых ударом головой после углового Зелимхана Бакаева. Французского защитника «Спартака» признали лучшим игроком матча.

По итогам 16 туров таблицу возглавляют «Зенит», ЦСКА и «Спартак», набрав по 32 очка. По дополнительным показателям команда Сергея Семака занимает первое место, армейцы идут на втором, а спартаковцы – на третьем.

«Ротор» занимает последнюю 16-ю строчку таблицы, имея восемь очков.