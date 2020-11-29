«Челси» и «Тоттенхэм» не сумели забить друг другу. «Шпоры» догнали по набранным очкам «Ливерпуль»

Лондонское дерби «Челси» – «Тоттенхэм» в рамках 10-го тура чемпионата Англии завершилось вничью 0:0.
Благодаря ничьей с бывшей командой своего главного тренера Жозе Моуринью «шпоры» сохранили лидерство в АПЛ. «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» набрали по 21 очку, однако столичный клуб находится выше по дополнительным показателям.
Ранее команда Моуринью одержала четыре победы подряд.
«Челси» с 19 очками занимает третье место.
5 декабря «Челси» примет «Лидс», а 6 декабря состоится еще одно лондонское дерби «Тоттенхэм» – «Арсенал».