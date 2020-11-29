Зобнин не сыграет с «Тамбовом» из-за дисквалификации

В концовке сегодняшнего матча «Спартак» – «Ротор» полузащитник красно-белых Роман Зобнин получил желтую карточку, которая стала для него четвертой в нынешнем сезоне.
Роман на второй добавленной минуте (90+2) ударил по мячу после свистка арбитра Николая Волошина.
По регламенту РПЛ Зобнину придется пропустить матч 17-го тура чемпионата России «Спартак» – «Тамбов» 5 декабря.
Напомним, что красно-белые обыграли «Ротор» 2:0 и теперь делят лидерство в РПЛ с «Зенитом» и ЦСКА.
источник: «Советский спорт»