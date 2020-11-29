В девятом туре чемпионата Германии «Майнц» и «Хоффенхайм» сыграли вничью 1:1.
На 33-й минуте шведский нападающий Ромин Квайсон вывел хозяев вперед. На 62-й гости отыгрались стараниями форварда сборной Того Ила Бебу.
Доигрывал «Хоффенхайм» вдесятером. На 80-й минуте прямую красную карточку получил полузащитник Деннис Гайгер.
Напомним, что «Хоффенхайм» стартовал в чемпионате с двух побед, обыграв в гостях «Кельн» (3:2) и разгромив дома «Баварию» (4:1). С тех пор команда из Зинсхайма не одержала ни одной победы, трижды сыграв вничью и потерпев три поражения. С девятью очками она занимает 12-е место.
«Майнц» идет на 15-м, имея пять очков.