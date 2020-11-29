«Сельта» выиграла впервые с середины сентября, одолев дома «Гранаду»

В 11-м туре чемпионата Испании «Сельта» на своем поле одержала волевую победу над «Гранадой» с результатом 3:1.

На 25-й минуте счет открыл колумбийский нападающий гостей Луис Суарес. Нолито восстановил равновесие на 27-й, а в концовке встречи галисийцы организовали еще два взятия ворот Руя Силву. На 81-й отличился Мигель Баэса, а на 85-й – Фран Бельтран.

«Гранада» потерпела третье поражение подряд и занимает восьмое место, имея 14 очков после десяти встреч.

«Сельте» пока не удалось покинуть зону вылета. Команда из Виго находится на 17-й строчке таблицы, набрав десять очков в 11 матчах.

Ранее галисийцы одержали только одну победу, одолев 19 сентября «Валенсию» на своем поле со счетом 2:1.