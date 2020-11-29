АЕК Карреры обыграл в гостях «Астерас», одержав четвертую победу кряду в греческой суперлиге

В десятом туре чемпионата Греции «Астерас» на своем поле проиграл афинскому АЕКу с результатом 1:2.
После первого тайма была ничья. Хорват Марко Ливая вывел гостей вперед на 13-й минуте, аргентинец Херонимо Барралес восстановил равновесие на 44-й.
Победу АЕКу принес точный удар иранского нападающего Карима Ансарифарда после передачи украинца Евгения Шахова.
Афинская команда, с которой работает бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера, одержала четвертую победу подряд и занимает третье место, набрав 19 очков в восьми встречах. У лидера турнира «Олимпиакоса» – 22. Вторую строчку турнирной таблицы с 21 очком занимает ПАОК, сыгравший на одну игру больше, чем «Олимпиакос» и АЕК.
«Астерас» идет шестым, имея 12 очков после девяти игр.