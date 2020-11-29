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29 ноября 22:47
автор: Виктор Шарафудинов

Леонид Слуцкий: Нельзя сравнивать две победы «Рубина» над ЦСКА

В нынешнем сезоне казанская команда обыграла московских армейцев и в гостях, и дома.

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал победу в домашнем матче 16-го тура чемпионата России против ЦСКА (1:0).

«Для нас самое главное было вернуть в строй хотя бы какое-то количество людей, которые не играли у нас прошлую игру, – цитирует Слуцкого официальный сайт «Рубина». – Поэтому возвращение Игнатьева, Старфельта в стартовый состав, Ин Бома и Деспотовича по крайней мере на какое-то игровое время сильно добавило нам и вариативности, и стабильности состава. Для любой команды это важно. Первые 20 минут играли отлично, контролировали игру, имели два хороших момента. Потом ЦСКА перехватил инициативу, вторую половину первого тайма уже пришлось больше обороняться. Ключевым моментов второго тайма, на мой взгляд, стала тройная замена, потому что все три игрока очень удачно вошли в игру. И Деспотович, и Зуев, и Ин Бом. После реализации одного из стандартов рисунок был понятен. Где-то мы пытались убегать в контратаки, хотя и куски позиционных атак тоже использовали. Тяжелая игра, важная победа.

В первом матче с ЦСКА сумасшедший сэйв совершил Дюпин, и в компенсированное Макаров забил гол сумасшедшего исполнения. Сегодня игра была принципиально другой. Скажу больше: когда мы играли против ЦСКА в первом круге, они еще играли схему в три центральных защитника, сегодня они играли 4-2-3-1. Журналисты все время пытаются объединить необъединяемое, поэтому я не расцениваю это в одной куче. Там была одна игра и один сценарий, сегодня совсем другая.

У Деспотовича была травма, мы очень рисковали, выпуская его сегодня. Он всего одну тренировку оттренировался в общей группе. Сейчас у него, скажем так, спазмировались икроножные мышцы, потому что было понятно, что он не готов играть еще на таком достаточно тяжелом поле. Риск был оправдан, надеемся, что ничего серьезного не произошло, и мы уже сможем его подготовить на большее игровое время к встрече с «Локомотивом».

Кварацхелия пока находится на территории Грузии, мы ждем, когда будет возможность его вернуть. Ин Бом со Старфельтом уже вернулись, хотя это произошло с ними примерно в одно время, Кварацхелия пока нет».

В первом круге 22 августа ЦСКА проиграл «Рубину» дома с результатом 1:2.

Команда Слуцкого в данный момент занимает девятое место, набрав 24 очка.

источник: ФК «Рубин»
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