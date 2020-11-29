Полиция подозревает врача Марадоны в непредумышленном убийстве

Полиция Буэнос-Айреса подозревает личного врача Диего Марадоны Леопольдо Луке в непредумышленном убийстве.

Об этом сообщает «Метарейтинг Таджикистан», ссылаясь на испанскую газету AS.

В рамках расследования полицейские провели обыски в доме и рабочем кабинете Луке, пытаясь собрать доказательства по делу и установить, не было ли в действиях врача халатности.

Луке подозревают в непредумышленном убийстве, неоказании помощи и оставлении больного без должного присмотра. Расследование начали после показаний дочерей Марадоны, усомнившихся в действиях и квалификации врача.

Бывший капитан и главный тренер сборной Аргентины скончался 25 ноября в возрасте 60 лет в результате сердечного приступа, не дождавшись приезда скорой помощи.