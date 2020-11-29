ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболБиатлонФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
29 ноября 23:19
автор: Виктор Шарафудинов

Виктор Гончаренко: У ЦСКА нет должной отдачи от нападающих

В 16-м туре чемпионата России армейцы потерпели поражение в Казани, так и не сумев забить.

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал поражение со счетом 0:1 в выездном матче против казанского «Рубина».

«Не могу сказать, что я недоволен командой, – цитирует пресс-конференцию Гончаренко официальный сайт московского клуба. – И в защите, и в середине поля мы достаточно хорошо действуем, но у нас нет должной отдачи от нападающих. Много матчей, когда играем за счет полузащиты, а нам надо, чтобы включались и форварды. Любой стандарт может изменить игру, и после гола соперник начал глубоко обороняться. Мы это знали, но сами не реализовали свои моменты. Поэтому итог для нас не очень хороший.

У ЦСКА только одна волевая победа? А если мы забиваем первыми один-два гола, то разве это не проявление характера? У нас мало ситуаций, когда мы проигрываем, поэтому нет смысла об этом говорить.

Не могу сказать, что мы плохо действовали в позиционных атаках. Предпосылок в каждой игре у нас много, не хватает только последнего шага.

Сил до конца первой части сезона хватит. Даже не сомневаюсь в этом. Надеюсь, что нам помогут те футболисты, которые не играли сегодня.

Завтра-послезавтра будем оценивать состояние Кучаева и Фернандеса. Может быть, уже к «Вольфсбергу» кто-то из них подойдет».

После 16 туров в чемпионате России лидерство делят три клуба, набравшие по 32 очка: «Зенит», ЦСКА и «Спартак».

источник: ПФК ЦСКА
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Audi SQ5 Sportback 2021 для ЕвропыЛьюис Хэмилтон одержал победу во второй практике Гран-При БахрейнаЖенская сборная России сыграет отборочные матчи к чемпионату ЕвропыПервое, что выдает женщину, которая давным-давно без мужчины"Какой здоровенный!": в Сети появилось новое видео с ДзюбойКазахская бодибилдерша, из-за которой мужики теряют дар речи
Тайсон возвращается! Где смотреть, на что ставить
Да, это произойдет! Две легенды мирового бокса возвращаются в ринг. Майк Тайсон и Рой Джонс проведут бой сегодня вечером - когда в Москве будет раннее воскресное утро.
Сезон смены чемпионов? Время ставить на второй эшелон!
Экстремальные условия текущих национальных чемпионатов дают реальную возможность для давно ничего не выигрывавших команд подвинуть привычных чемпионов с пьедестала.
Не навреди. Новые законодательные инициативы могут привести к уходу букмекеров в теневой сектор
В Госдуму РФ внесен законопроект о создании единого органа контроля за букмекерскими компаниями и тотализаторами. Одновременно Минфин представил проект закона об увеличении размера целевых отчислений в этой отрасли. Все это предсказуемо приведет к негативным последствиям. Спорт денег не получит, а букмекерам придется уйти в тень.
Немного одежды, много крови и еще больше денег. Как зарабатывает Арианни Селесте
А ведь казалось бы: всего-навсего выноси табличку с номером раунда и покачивай бедрами в такт ходьбе. Да, и главное, чтобы одежды при этом на тебе было не так много. Но это норм, работа такая.
Немецкое дерби. Почему «Спартак» еле спасся в игре с «Динамо»?
Можно долго шутить и вешать мемы о том, как хорошо разогнался Сандро Шварц на багаже Кирилла Новикова, но факт остается фактом: четыре матча, и в них - три победы, из которых одна - над "Локо" с разгромным счетом 5:1, а в четвертой игре - гостевой - еле ноги уносит "Спартак", спасаясь на 85-й минуте!
Ничего нового матч в Белграде не показал. Полемическое мнение
Тут ведь какая ситуация: критикуешь сборную и топчешься на ней - молодец, собираешь как истовый хайпожор свою порцию хайпа; призываешь не трогать Черчесова - мерзавец, потому что отрабатываешь чей-то заказ или облизываешь кого-то.
«Достало». Жена Дзюбы требует развода
Судя по всему, лимит доверия и всепрощения Дзюба уже исчерпал.
Это она опубликовала интимное видео Дзюбы
Блогеру Наталье Веретенниковой теперь открыто угрожают.
Боец и актер Олег Тактаров: Все порицающие Дзюбу подлежат уничтожению
Олег Тактаров выложил в инстаграме видеообращение, в котором раскритиковал тех, кто высмеивает нападающего «Зенита» и сборной России Артему Дзюбу.
Участники еврокубков провалятся в Европе и РПЛ? Такого жесткого календаря у них еще не было
Если вам кажется, что «Зенит», «Локомотив», «Краснодар» и ЦСКА уже выглядят измотанными, подождите еще немного. Дальше будет только хуже.

Футбол. Станислав Черчесов, «Спартак», Марадона и многое другое - подводим итоги недели

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика