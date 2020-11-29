Виктор Гончаренко: У ЦСКА нет должной отдачи от нападающих

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал поражение со счетом 0:1 в выездном матче против казанского «Рубина».

«Не могу сказать, что я недоволен командой, – цитирует пресс-конференцию Гончаренко официальный сайт московского клуба. – И в защите, и в середине поля мы достаточно хорошо действуем, но у нас нет должной отдачи от нападающих. Много матчей, когда играем за счет полузащиты, а нам надо, чтобы включались и форварды. Любой стандарт может изменить игру, и после гола соперник начал глубоко обороняться. Мы это знали, но сами не реализовали свои моменты. Поэтому итог для нас не очень хороший.

У ЦСКА только одна волевая победа? А если мы забиваем первыми один-два гола, то разве это не проявление характера? У нас мало ситуаций, когда мы проигрываем, поэтому нет смысла об этом говорить.

Не могу сказать, что мы плохо действовали в позиционных атаках. Предпосылок в каждой игре у нас много, не хватает только последнего шага.

Сил до конца первой части сезона хватит. Даже не сомневаюсь в этом. Надеюсь, что нам помогут те футболисты, которые не играли сегодня.